Когда в Новосибирской области запланирован старт акции «Сад памяти»?

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем регионе появится более 100 новых «садов памяти». В этом году акция вошла в список ключевых мероприятий, приуроченных к празднованию Победы.

Ежегодно в рамках акции высаживается более 27 миллионов деревьев в память о тех, кто защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны.