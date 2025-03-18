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Когда в Новосибирской области запланирован старт акции «Сад памяти»?

Два года подряд Новосибирская область входит в топ регионов-участников акции.

nso.ru

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем регионе появится более 100 новых «садов памяти». В этом году акция вошла в список ключевых мероприятий, приуроченных к празднованию Победы.

Ежегодно в рамках акции высаживается более 27 миллионов деревьев в память о тех, кто защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны.

nso.ru
nso.ru

Два года подряд Новосибирская область входит в топ регионов-участников акции «Сад памяти» (в 2024 по количеству проведенных мероприятий, в 2023 – как один из самых активных регионов). На 2025 год в Новосибирской области уже запланировано 111 мероприятий акции.

Чтобы внести свой вклад в «Сад памяти», можно присоединившиться к мероприятию на сайте акции. В нашем регионе ее старт случится в апреле.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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