Когда в Новосибирской области запланирован старт акции «Сад памяти»?

Два года подряд Новосибирская область входит в топ регионов-участников акции.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем регионе появится более 100 новых «садов памяти». В этом году акция вошла в список ключевых мероприятий, приуроченных к празднованию Победы.
Ежегодно в рамках акции высаживается более 27 миллионов деревьев в память о тех, кто защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны.
Два года подряд Новосибирская область входит в топ регионов-участников акции «Сад памяти» (в 2024 по количеству проведенных мероприятий, в 2023 – как один из самых активных регионов). На 2025 год в Новосибирской области уже запланировано 111 мероприятий акции.
Чтобы внести свой вклад в «Сад памяти», можно присоединившиться к мероприятию на сайте акции. В нашем регионе ее старт случится в апреле.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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