Как изменилось отношение новосибирских работодателей к сотрудникам-подросткам?

В Новосибирской области работодатели стали чаще приглашать на вакантные места подрастающее поколение: число приглашений на работу подростков выросло на 36% в прошлом году. Соискатели в возрасте от 14 до 18 лет получили больше 240 тысяч приглашений. Об этом пишет НДН.инфо, ссылаясь на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным аналитиков, чаще всего кандидатов юного возраста приглашают в сферы туризма, гостиниц и ресторанов (9%), розничной торговли (7,3%), домашнего обслуживающего персонала (6,1%), искусства, развлечений, массмедиа (5,3%), а также транспорта, логистики, перевозок (4,8%).

Кроме того, отмечается, что дружественное отношение к юным сотрудникам растет и в других направлениях. Так в категории «Наука и образование». число приглашений выросло в 2,5 раза.