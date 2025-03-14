Коварство онлайн-шопинга: в новосибирском вузе изучили тему спонтанных покупок в интернете

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ изучили тему импульсивных онлайн-покупок и их причины, информация об этом появилась на сайте вуза. В ходе исследования выяснилось, что с переходом от офлайн-магазинов к формату интернет-шопинга число импульсивных приобретений у потребителей существенно выросло.

Студенты четвертого курса факультета бизнеса, Николета Косарева и Клара Ершова, подчеркивают, что не всегда в лишних тратах виноваты покупатели. Девушки уверены: онлайн-шоппинг формирует новое поведение, поскольку позволяет совершать покупки быстро и легко. Многие сервисы сохраняют данные банковских карт, что упрощает процесс заказа — достаточно буквально одного клика. Почти 80 % потребителей с большей вероятностью закажут что-либо из мобильного приложения, куда они уже привязывали свою карту, чем сделают заказ на сайте, на который зашли впервые. Кроме того, на процветание импульсивного онлайн-шопинга влияют персонализированные рекомендации товаров.

Чтобы избавиться от желания делать импульсивные покупки, завкафедрой психологии и педагогики НГТУ НЭТИ кандидат психологических наук, доцент Валерия Капустина предлагает ввести в практику фиксацию и оценку доходов и расходов, составлять списки желаемых покупок и критически просматривать их примерно раз в неделю, чтобы ответить на вопрос «Зачем мне это?», устанавливать лимиты на покупки в соответствии с анализом расходов и доходов и искусственно ограничить доступ к площадкам магазинов. Но самое главное, по словам ученого, найти способы испытывать положительные эмоции без покупок — встречи с друзьями, прогулки, кино и книги гораздо интереснее.