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Новосибирцы смогут поучаствовать в исторической интеллектуальной онлайн-игре «1 418»

Участники смогут проверить свои знания о Второй мировой и Великой Отечественной войне.

pxhere.com

20 марта состоится международная историческая интеллектуальная игра «1 418». Регистрация на игру уже открыта.

Принимать участие могут команды ребят в возрасте от 14 до 18 лет.  В один день проведут четыре игры для смежных федеральных округов и три игры для участников из-за границы — на английском, испанском и французском языках.

 В 2025 году участники смогут проверить свои знания о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Игра включает архивные документы, фото-, видео- и аудиохронику.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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