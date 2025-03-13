Новосибирцы смогут поучаствовать в исторической интеллектуальной онлайн-игре «1 418»

20 марта состоится международная историческая интеллектуальная игра «1 418». Регистрация на игру уже открыта.



Принимать участие могут команды ребят в возрасте от 14 до 18 лет. В один день проведут четыре игры для смежных федеральных округов и три игры для участников из-за границы — на английском, испанском и французском языках.



В 2025 году участники смогут проверить свои знания о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Игра включает архивные документы, фото-, видео- и аудиохронику.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru