Как новосибирцы могут найти информацию о своих родственниках благодаря мультимедийному архиву региона?

«Архивные документы, включая газеты времен Великой Отечественной войны, размещены на интернет-портале «Мультимедийный архив Новосибирской области». На этом ресурсе в свободном доступе представлены в тематических базах более 250 тысяч записей о награжденных в Новосибирской области, в том числе за период с 1941 по 1945 годы, 148 тысяч записей о людях, эвакуированных в это время, более 370 записей о Героях Советского Союза, жизнь которых тесно связана с Новосибирской областью. Ресурс позволяет ознакомиться с архивными выставками, а также изданиями, в числе которых «Крылья Победы», «Новосибирск. Город трудовой доблести», Е.К. Стюарт «Об этом память уничтожить и годы счастья не вольны….». В преддверии 9 мая планируется выпустить в свет историко-документальное издание о боевом пути 22-ой гвардейской стрелковой Сибирско-Рижской дивизии, которая была сформирована в Новосибирске. Данные ресурсы, проекты помогут больше узнать сведений о родственниках, которых потомки будут помнить как Героев», – рассказал Константин Захаров в ходе пресс-конференции, прошедшей 10 марта, в День архивов.



В ходе пресс-конференции отмечалось, что в 2024 году в рамках увековечения памяти воинов и подвига советского народа на постоянное хранение в областной госархив поступили выплатные (пенсионные) дела участников, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, Героев Социалистического труда. Передача документов из Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах региона, являющихся предшественниками Отделения Социального фонда России по Новосибирской области, продолжится и в 2025 году.



В течении года среди школьников и студентов пройдет областной военно-патриотический конкурс историко-архивных работ «Чтим и помним». Кроме того архивы будут открыты для посетителей выставок, участников экскурсий, школьных уроков.



На интернет-сайте «Архивы Новосибирской области» в разделе «Жизненные ситуации» представлена информация о стратегии поиска сведений о родственниках по архивным документам. Информацию об участниках Великой Отечественной войны следует искать как в районных, региональных государственных и ведомственных архивах, так и федеральных, а также в федеральных базах данных «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал».