Женщинам — цветы! Новосибирские учреждения культуры присоединились к акции «Вам, любимые!»

Актеры, музыканты, художники дарили девушкам цветы, поздравляя с Международным женским днем.
Учреждения культуры Новосибирской области присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые!», приуроченной к празднику 8 Марта.
В рамках акции актеры, музыканты, художники, деятели культуры и волонтеры поздравили жительниц региона с весенним праздником, вручая им цветы у входов в учреждения культуры. Этот жест стал символом внимания, заботы и благодарности женщинам за их труд, тепло и вдохновение. Международный женский день — прекрасный повод выразить признательность и подарить радость. Участники акции постарались создать атмосферу праздника, наполненную теплыми эмоциями и хорошим настроением.
В акции «Вам, любимые!» приняли участие: Областной дом народного творчества, Детская школа искусств «Радуга», Краеведческий музей, Музыкальный театр, Новосибирская областная специальная библиотека, Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова, Театр кукол, Театр «На окраине», Художественный музей, Маслянинская детская школа искусств, Новосибирский театральный институт, Первый театр, Сибирь-Концерт, театр «Старый дом», Новосибирская филармония.
Фото: mk.nso.ru
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