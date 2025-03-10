Женщинам — цветы! Новосибирские учреждения культуры присоединились к акции «Вам, любимые!»

Учреждения культуры Новосибирской области присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые!», приуроченной к празднику 8 Марта.

В рамках акции актеры, музыканты, художники, деятели культуры и волонтеры поздравили жительниц региона с весенним праздником, вручая им цветы у входов в учреждения культуры. Этот жест стал символом внимания, заботы и благодарности женщинам за их труд, тепло и вдохновение. Международный женский день — прекрасный повод выразить признательность и подарить радость. Участники акции постарались создать атмосферу праздника, наполненную теплыми эмоциями и хорошим настроением.