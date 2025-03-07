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Работа во сне и наяву: аналитики выяснили, снится ли новосибирцам производственный процесс?

Оказалось, что женщин трудовые сюжеты в сновидениях посещают чаще, чем мужчин.

pixabay.com

Каждого третьего трудящегося новосибирца работа не оставляет даже во сне. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, которые провели тематическое исследование.

Эксперты сообщают: почти 34% респондентов признались, что им снится работа. Причем часть опрошенных отметили, что подобные сновидения для них кошмарные. Другие сообщили, что «рабочие» сны посещают их в периоды цейтнотов.

Также аналитики делятся, что для женщин сны о работе характерны больше, чем для мужчин (35% против 33%).

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