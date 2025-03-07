18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Спасибо огромное за то, что вы рядом»: губернатор Новосибирской области поздравил женщин с 8 марта

«Желаю, чтобы таких особенных дней в году было как можно больше, чтобы радость и улыбки посещали вас чаще», — сказал глава региона.

nso.ru

Губернатор Андрей Травников приветствовал участниц мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Праздничное собрание состоялось в Новосибирском музыкальном театре.

«Дорогие женщины! От себя лично, от всех моих коллег по правительству, от всех суровых новосибирских мужчин поздравляю вас с замечательным весенним праздником – с днем 8 марта, с Международным женским днем! 

Благодаря вам существует этот замечательный праздник, одновременно женский праздник и праздник для всех мужчин, дающий возможность нам проявить настоящие качества российского мужчины: рыцарство и джентльменство. Желаю, чтобы таких особенных дней в году было как можно больше, чтобы радость и улыбки посещали вас чаще.

nso.ru

Спасибо огромное за то, что вы рядом, что кто-то из вас разделяет тяготы трудовых дней. Спасибо мамам и бабушкам за наше воспитание, воспитание наших детей и внуков. Спасибо нашим жёнам за терпение, сохранение семейного очага и крепость наших отношений. Спасибо всем женщинам за то, что вы рядом», – отметил Андрей Травников.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: