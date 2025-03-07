«Спасибо огромное за то, что вы рядом»: губернатор Новосибирской области поздравил женщин с 8 марта

«Желаю, чтобы таких особенных дней в году было как можно больше, чтобы радость и улыбки посещали вас чаще», — сказал глава региона.
Губернатор Андрей Травников приветствовал участниц мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Праздничное собрание состоялось в Новосибирском музыкальном театре.
«Дорогие женщины! От себя лично, от всех моих коллег по правительству, от всех суровых новосибирских мужчин поздравляю вас с замечательным весенним праздником – с днем 8 марта, с Международным женским днем!
Благодаря вам существует этот замечательный праздник, одновременно женский праздник и праздник для всех мужчин, дающий возможность нам проявить настоящие качества российского мужчины: рыцарство и джентльменство. Желаю, чтобы таких особенных дней в году было как можно больше, чтобы радость и улыбки посещали вас чаще.
Спасибо огромное за то, что вы рядом, что кто-то из вас разделяет тяготы трудовых дней. Спасибо мамам и бабушкам за наше воспитание, воспитание наших детей и внуков. Спасибо нашим жёнам за терпение, сохранение семейного очага и крепость наших отношений. Спасибо всем женщинам за то, что вы рядом», – отметил Андрей Травников.
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