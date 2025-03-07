«Спасибо огромное за то, что вы рядом»: губернатор Новосибирской области поздравил женщин с 8 марта

Губернатор Андрей Травников приветствовал участниц мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Праздничное собрание состоялось в Новосибирском музыкальном театре.

«Дорогие женщины! От себя лично, от всех моих коллег по правительству, от всех суровых новосибирских мужчин поздравляю вас с замечательным весенним праздником – с днем 8 марта, с Международным женским днем!

Благодаря вам существует этот замечательный праздник, одновременно женский праздник и праздник для всех мужчин, дающий возможность нам проявить настоящие качества российского мужчины: рыцарство и джентльменство. Желаю, чтобы таких особенных дней в году было как можно больше, чтобы радость и улыбки посещали вас чаще.