Накануне Женского дня Андрей Травников вручил награды многодетным матерям

Самой молодой многодетной маме, получившей награду от губернатора, — 27 лет.
Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За материнскую доблесть». В мероприятии приняли участие 19 многодетных матерей, представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть», а также члены их семей.
Андрей Травников отметил: «У нас в регионе есть очень правильная традиция с вручением наград за материнскую доблесть в преддверии 8 марта. Она проходит в очень приятной семейной обстановке, в церемонии участвуют ваши мужья и дети. Высшее воплощение женщины – это мама, это наши мамы и бабушки, те, кто никогда нас не разлюбят, не предадут, не оставят ни в какой сложной ситуации. Награда «За материнскую доблесть» отличается от некоторых других подобных наград тем, что она присваивается не просто за большие семьи, а за крепкие, благополучные семьи. И это – подтверждение общественного признания вашей жизненной позиции, уважения к вашим семьям, мужьям, детям, к тем, кто вам помогает. Спасибо большое за этот гражданский пример всем остальным – поверьте, он работает, потому что как в стране в целом, так и в Новосибирской области количество многодетных семей растёт. Хочется, чтобы такими же крепкими и большими были семьи ваших детей», – пожелал собравшимся губернатор.
Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» в марте 2025 года – 13 женщин с пятью детьми, 4 женщины с шестью детьми, 2 женщины с семью детьми, 1 женщина с восемью детьми. Возраст самой молодой мамы – Лидии Баяновой из Куйбышевского района – 27 лет.
В Новосибирской области на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 45 734 многодетные семьи, в которых воспитываются 154 296 детей. Из них: 33 317 семей с 3 детьми; 8 108 семей с 4 детьми; 4 309 семей с 5 и более детьми.
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