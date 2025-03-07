Накануне Женского дня Андрей Травников вручил награды многодетным матерям

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За материнскую доблесть». В мероприятии приняли участие 19 многодетных матерей, представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть», а также члены их семей.

Андрей Травников отметил: «У нас в регионе есть очень правильная традиция с вручением наград за материнскую доблесть в преддверии 8 марта. Она проходит в очень приятной семейной обстановке, в церемонии участвуют ваши мужья и дети. Высшее воплощение женщины – это мама, это наши мамы и бабушки, те, кто никогда нас не разлюбят, не предадут, не оставят ни в какой сложной ситуации. Награда «За материнскую доблесть» отличается от некоторых других подобных наград тем, что она присваивается не просто за большие семьи, а за крепкие, благополучные семьи. И это – подтверждение общественного признания вашей жизненной позиции, уважения к вашим семьям, мужьям, детям, к тем, кто вам помогает. Спасибо большое за этот гражданский пример всем остальным – поверьте, он работает, потому что как в стране в целом, так и в Новосибирской области количество многодетных семей растёт. Хочется, чтобы такими же крепкими и большими были семьи ваших детей», – пожелал собравшимся губернатор.