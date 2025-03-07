Какие подарки на 8 марта сибирячки назвали самыми желанными?

Команда «АльфаСтрахования» провела исследование накануне Женского дня, чтобы выяснить, какие презенты хотят получить жительницы Новосибирска.

Оказалось, что среди прекрасной половины весьма популярны практичные подарки, многие будут рады конверту с деньгами. 33% респонденток хотят получить их, чтобы распорядиться по своему усмотрению, а 29% опрошенных отдают предпочтение подарочным картам. Особенно котируются карты ювелирных салонов (40%), магазинов техники (31%) и косметики (22%).

Также 15% женщин сказали, что не против получить полис медицинского страхования (45%), защиты имущества (27%) или страховку от тяжелых болезней (19%).