18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Какие подарки на 8 марта сибирячки назвали самыми желанными?

В праздничном топе оказались не только ожидаемые украшения и косметика.

Команда «АльфаСтрахования» провела исследование накануне Женского дня, чтобы выяснить, какие презенты хотят получить жительницы Новосибирска.

Оказалось, что среди прекрасной половины весьма популярны практичные подарки, многие будут рады конверту с деньгами. 33% респонденток хотят получить их, чтобы распорядиться по своему усмотрению, а 29% опрошенных отдают предпочтение подарочным картам. Особенно котируются карты ювелирных салонов (40%), магазинов техники (31%) и косметики (22%).

Также 15% женщин сказали, что не против получить полис медицинского страхования (45%), защиты имущества (27%) или страховку от тяжелых болезней (19%).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: