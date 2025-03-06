Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожанок с Международным женским днем

Дорогие женщины! Милые жительницы нашего города!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Стремительно меняется мир, и в этом вихре событий вы остаётесь нашей надёжной опорой. Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего города, региона – ни одну сферу жизни невозможно представить без женщин. Среди представительниц прекрасного пола много талантливых руководителей, предпринимателей, исследователей, политиков, спортсменов и общественных лидеров. Вы обладаете острым умом и деловой интуицией, умеете объединять и вести за собой, оставаясь заботливыми матерями и искусными хозяйками.

Сибирская земля подарила миру целую плеяду талантливых женщин. Мы гордимся своими землячками и радуемся их успехам.

Особые слова благодарности – женщинам-военнослужащим, врачам и медсёстрам, которые исполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ваша смелость и самоотверженность вызывают искреннее восхищение.

Милые сибирячки! В этот прекрасный весенний день желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть все ваши мечты сбываются, каждый день приносит радость, любовь и весеннее настроение!

Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев