В Новосибирской области создана служба экстренного реагирования для семей с детьми

Как отметили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, служба экстренного реагирования для семей с детьми начала свою работу на территории региона с 1 марта 2025 года. Служба создана на базе муниципального учреждения города Новосибирска «Центр Жемчужина».

Алгоритм действий сотрудников на сигналы о выявлении несовершеннолетних, находящихся в ситуации риска для их жизни, физического или психического насилия, угрозы для их здоровья утвержден на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области.

Первоочередная задача службы – не допустить помещения ребенка в социальное учреждение, а найти ресурсы для его временного жизнеустройства и поддержать семью в трудной ситуации.

Прием звонков по телефону (383) 344 83 54 с 18.00 до 9.00 с понедельника по пятницу, в выходные и праздничные дни — в круглосуточном режиме.