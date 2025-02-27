Новосибирские родители смогут заключить договор с детсадом при помощи цифровой подписи

Меры по внедрению стандартов клиентоцентричности в Новосибирской области рассмотрели в региональном правительстве. Как отметила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева, в этом году предстоит масштабная работа по доработке государственных услуг в части сокращения сроков их оказания, визитов в ведомства, уменьшения количества предоставляемых документов по пяти жизненным ситуациям: внешкольная занятость детей, оформление в детский сад, управление многоквартирным домом, установление инвалидности, целевая помощь малоимущим.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, в прошлом году жители Новосибирской области через портал Госуслуг подали более 35 тысяч заявлений на запись детей в садик. Это 84% от общего количества заявлений. В 2025 году задача – увеличение до 90%. В этом году в Новосибирске комплектование групп стартует 3 марта. К его началу минцифра региона обновила форму онлайн-записи. Она стала еще удобнее: интерактивная и интуитивно понятная. Часть данных предзаполнена сохраненной информацией в личном кабинете, нужно только подтвердить ее, вносить много текста не требуется. Каждый шаг подробно разъясняется, поэтому с подачей заявления не возникнет сложностей. Все внесенные сведения система сохраняет в черновике.

Еще одно нововведение в рамках внедрения клиентоцентричного подхода – возможность заключить договор с детским садом дистанционно, при помощи цифровой подписи в приложении «Госключ». Ранее подписание договора требовало личного посещения детсада и оформления документов в бумажном виде. Это занимало много времени и создавало дополнительные неудобства для родителей. Всё, что нужно для подписания документа онлайн – это смартфон с доступом в интернет. Родителям необходимо установить приложение «Госключ», зарегистрироваться и выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись. Таким образом, услуга по записи ребенка в детский сад полностью переходит в электронный вид – от момента подачи заявления до зачисления в желаемый садик.