Хочу другое ФИО! Больше трех тысяч новосибирцев в 2024 году решили поменять имя

«За государственной регистрацией перемены имени, включающего фамилию, собственно имя, отчество, в 2024 году обратилось 3372 заявителя, это на 443 (15%) больше, чем в 2023 году (2929)», – рассказали в управлении по делам ЗАГС региона изданию VN.ru. С чем связано происходящее, не уточняется.



При этом странных имен, таких как Ковид, Люцифер, Бонифаций, теперь встречается все больше.

Отмечается, что темой выбора имени недавно активно интересовались депутаты. Они предложили создать некий перечень имен, согласно которому можно будет выбрать имя. Это, в частности, защитит детей от буйства фантазии собственных родителей, считают авторы инициативы.