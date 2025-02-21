Ненормативная лексика и производственный процесс: больше половины новосибирцев используют мат на работе

Новосибирска приняли участие в опросе и рассказали, почему используют мат при общении с коллегами, пишет НДН.ифно со ссылкой на исследование платформы hh.ru.

Выяснилось, что больше половины работающих новосибирцев используют ненормативную лексику в общении с коллегами (54%). Как правило, респонденты матерятся на работе в моменты эмоционального накала. Некоторые признались, что в принципе делают это независимо от внешних обстоятельств. Особенное такое поведение свойственно рабочему персоналу и юристам (по 11%).

Финансисты, бухгалтеры и медики (по 58%) уверяют, что на работе не матерятся никогда.

19% опрошенных заявили, что у них на работе строго запрещено использовать мат. Еще 75% поделились, что крепкие слова запрещены у них на работе, но допустимы при неформальном взаимодействии. 6% ответили, что обсценная лексика в их компании — это обыденность.

Наиболее толерантно относятся к использованию мата респонденты в возрасте 18–24 лет (25%) и 25–34 лет (21%), наименее терпимы к мату сотрудники 55+(лишь 4% лояльны к подобной лексике).