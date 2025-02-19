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Только 5% жительниц Новосибирска готовят подарки к 23 февраля для своих коллег-мужчин

Сколько в среднем тратят на подарки ко Дню защитника Отечества в Новосибирске и других мегаполисах страны?

pxhere.com

В этом году жители Новосибирска в среднем планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества более 3 тысяч рублей. Об этом пишет НДН.инфо со ссылкой на опрос SuperJob, в котором приняли участие респонденты из крупных российских городов, в том числе из Новосибирска.

В среднем новосибирцы готовы купить подарок за 3400 рублей. В 2024 году эта сумма была ниже — 3300 рублей, в 2023 году — 3200 рублей, в 2022 году — 2900 рублей, в 2021-м— 3000 рублей.

Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей с Днем защитника Отечества. Каждая двадцатая опрошенная также готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще поздравляют своих отцов и сыновей. При этом четыре из ста опрошенных планируют купить подарок, предназначенный себе.

Несмотря на то, что мужчины реже дарят подарки в этот праздник, они готовы потратить больше, чем женщины (5000 против 3500 рублей).

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