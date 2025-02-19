Новосибирцев приглашают написать «Диктант Победы» 25 апреля

На сегодняшний день «Диктант Победы» — самая масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны. Площадки международной акции будут организованы во всех университетах страны и их зарубежных филиалах.

В преддверии «Диктанта Победы» запущен цикл подготовительных лекций. Первую лекцию «Маршалы Победы: люди и легенды» о жизни и подвигах маршала СССР Константине Рокоссовском прочитал заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат исторических наук Андрей Запорожченко.

Лекции, посвящённые истории Великой Отечественной войны, вкладу сибиряков в Победу на фронте и в тылу, подвигам советских солдат, будут проходить до 25 апреля раз в неделю. Среди слушателей – школьники, студенты и все желающие освежить или восполнить пробелы в знании истории России.

За все время проведения «Диктанта Победы» Новосибирская область удерживает лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по количеству площадок и участников акции. В 2024 году диктант написали почти 24 тысячи жителей региона на 625 площадках.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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