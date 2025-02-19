В этом году почти 16 тысяч новосибирских малышей впервые отправятся в детский сад

Всего в 2025 году муниципальные детсады города будут посещать больше 73 тысяч ребят.
«Ситуация в детских садах по наличию мест в Новосибирске стабильная. Тем не менее город растет, развивается, и в быстрорастущих микрорайонах эту ситуацию надо держать на контроле, — подчеркивает мэр Максим Кудрявцев. — У нас есть хорошая практика, когда социально ответственный бизнес без привлечения городского бюджета строит детские сады и передает на баланс муниципалитету. Чтобы понимать, сколько мест понадобится в будущем, и синхронизировать процесс строительства в микрорайонах с острой потребностью, необходимо четко отслеживать эту ситуацию»..
Комплектование детских садов на 2025/2026 учебный год начнется 1 марта и будет проходить по 31 августа 2025 года. С 1 июня дошкольные учреждения начнут принимать родителей и заключать с ними договоры.
«Мы ликвидировали эти огромные очереди на получение путевок в мэрии и администрациях районах, перейдя на электронный формат», – отметил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. По его словам, сейчас численность детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях составляет 79 821 человек. В первый класс пойдут 17 020 детей, на их места в детские сады планируется принять 15 906 человек, из них 4 465 – с трех до семи лет, 11 441 – с полутора до трех лет. Таким образом, по прогнозу, муниципальные детсады в 2025 году будут посещать более 73 тыс. ребятишек.
На территории Новосибирска действуют 220 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Чтобы обеспечить возможность посещать детские сады детям от полутора лет и в более раннем возрасте, были внесены изменения в уставы 110 детских садов. Так, в детском саду № 112 в режиме кратковременного пребывания работает группа для детей с шести месяцев.
Программа дошкольного образования также реализуется в общеобразовательных школах, имеющих дошкольные группы. Количество таких учреждений сократилось с 44 до 28 и сохраняется в районах, где есть потребность в дополнительных местах для дошкольников.
Особого внимания при комплектовании детских садов, по мнению начальника департамента образования мэрии Новосибирска, потребуют микрорайоны «Европейский берег», «Ясный берег», «Дивногорский», «Просторный» и 6-й микрорайон.
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