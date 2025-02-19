В этом году почти 16 тысяч новосибирских малышей впервые отправятся в детский сад

«Ситуация в детских садах по наличию мест в Новосибирске стабильная. Тем не менее город растет, развивается, и в быстрорастущих микрорайонах эту ситуацию надо держать на контроле, — подчеркивает мэр Максим Кудрявцев. — У нас есть хорошая практика, когда социально ответственный бизнес без привлечения городского бюджета строит детские сады и передает на баланс муниципалитету. Чтобы понимать, сколько мест понадобится в будущем, и синхронизировать процесс строительства в микрорайонах с острой потребностью, необходимо четко отслеживать эту ситуацию»..

Комплектование детских садов на 2025/2026 учебный год начнется 1 марта и будет проходить по 31 августа 2025 года. С 1 июня дошкольные учреждения начнут принимать родителей и заключать с ними договоры.

«Мы ликвидировали эти огромные очереди на получение путевок в мэрии и администрациях районах, перейдя на электронный формат», – отметил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. По его словам, сейчас численность детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях составляет 79 821 человек. В первый класс пойдут 17 020 детей, на их места в детские сады планируется принять 15 906 человек, из них 4 465 – с трех до семи лет, 11 441 – с полутора до трех лет. Таким образом, по прогнозу, муниципальные детсады в 2025 году будут посещать более 73 тыс. ребятишек.