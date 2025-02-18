Новосибирские льготники теперь могут получать детское питание по QR-коду

Для новосибирских льготников существенно упростилась процедура получения детского питания – теперь питание можно получить как на маркетплейсе по QR-коду электронного рецепта, сообщает пресс-служба сайта минтруда и соцразвития региона mtsr.nso.ru.

С текущего года пользователи могут получать питание по QR-коду рецепта, который формируется после регистрации в сервисе «Карта жителя» и привязки карты «Мир». Как только участковый педиатр выпишет рецепт, он автоматически появится в личном кабинете. Не нужно посещать молочную кухню для активации графика получения кисломолочного питания.

Услуга работает по аналогии получения товаров на маркетплейсах. Родители приходят в пункт выдачи молочной кухни, показывают на экране смартфона QR-код. Сотрудник считывает рецепт, видит данные по нему в своей системе и выдает по нему питание. Бумажные рецепты терялись, забывались. Сейчас такого не будет. Для детей второго и третьего года жизни сократилось количество посещений поликлиники для получения рецептов на питание. В один визит врач проведет осмотр ребенка и выдаст рецепты на три месяца вперед в электронном виде

Пользователи «Карты жителя» могут отслеживать всю актуальную информацию о питании в своем личном кабинете: состав рецепта, график получения продукции, наименование пунктов отпуска и историю получения. Это значительно упрощает контроль над процессом и повышает удобство для пользователей.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства труда и социального развития Новосибирской области mtsr.nso.ru