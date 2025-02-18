Парки, рестораны и крыши многоэтажек: какие локации для свиданий популярны у новосибирцев?

Названы самые популярные, а также самые необычные места для свиданий в нашем городе — об этом пишет АиФ-Новосибирск, ссылаясь на исследование, которое провели аналитики сервиса Яндекс.Карты.

Эксперты сделали анализ отзывов на локации с упоминанием слово «свидание» в контексте романтических встреч. В топ-5 самых популярных мест мегаполиса попали крыши новосибирских многоэтажек, рестораны, бары и пабы, а также курсы и мастер-классы.

В десятку также попали гостиницы, парки, кинотеатры, зоопарки и точки быстрого питания. Самыми нетривиальными локациями для романтических встреч стали дайвинг-центры, пирсинг-салоны и стрелковые клубы.