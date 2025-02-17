Опрос: готовы ли новосибирцы поменять место работы и даже профессию в этом году?

В Новосибирской области 71% местных сотрдников планируют сменить место работы уже в этом году, а 59% и вовсе настроены осваивать новую профессию. Об этом пишет НДН.инфо со ссылкой результаты исследования hh.ru.

По данным аналитиков, готовность соискателей к смене работы на высоком уровне сохраняется уже второй год. Больше всего к смене места работы готовы респонденты 25-34 лет, из них 73% хотели бы трудиться на новом месте. Среди общего числа опрошенных на изменения более всего настроены юристы (78%), финансисты и бухгалтеры (76%), а также персонал из сферы развлечений и массмедиа (74%).

Отмечается, что все чаще новосибирцы готовы менять не только место работы, но и сферу деятельности (59% опрошенных). Преимущественно среди тех, кто нацелен на кардинальные профессиональные перемены, встречается административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).