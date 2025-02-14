Любовь на работе? У 40% новосибирцев случались служебные романы

В Новосибирской области 40% работающих жителей признались, что у них случался роман с коллегой на работе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты hh.ru.

По данным опроса, чаще всего в служебных романы происходили у представители высшего и среднего менеджмента (53%). Также в особых отношениях на работе признавались специалисты сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%). Реже всего романтик-связи между коллегами завязываются в сфере науки и образования (лишь 21%).

«Почти треть служебных романов в итоге приводила к увольнениям: 21% местных жителей рассказали, что искать другую работу пришлось только одному из пары, 7% — что новая работа потребовалась обоим, — делятся аналитики —.Но в большинстве случаев (60%) у таких историй нет никаких последствий: влюбленные продолжают работать в одной компании либо в одном отделе».