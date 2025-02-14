Новосибирцы сдали почти 35 тысяч литров донорской крови в 2024 году

Новосибирский клинический центр крови подвел итоги работы за прошлый год. Потребность медицинских учреждений Новосибирска и области в компонентах крови полностью обеспечена.

Общее число доноров, которые сдали кровь, — 25 226, среди них первичные доноры – 7 097 человек.

Осуществлено 51 693 донации, собрано 34 883,6 литров цельной донорской крови. Из этого объема центр крови изготовил более 25 видов лекарственных препаратов.