Будем праздновать? Новосибирцы поделились своим отношением к Дню всех влюбленных

Новосибирцы по-разному относятся к предстоящему празднику: диапазон эмоций — от подчеркнутого раздражения до вдохновения, мотивации искать свою вторую половину. Такие выводы сделали аналитики компании Mamba, которая провела опрос накануне Дня святого Валентина.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что для более чем половины респондентов 14 февраля — совершенно обычный день, а у 20% мужчин и 10% женщин праздник и вовсе вызывает раздражение.

Негативное отношение к Дню всех влюбленных опрошенные объясняют тем, что этот праздник чужой для нас (именно эту причину назвали 58% мужчин и 57% женщин). Треть респондентов считают, что любить нужно каждый день, а не раз в году. Около 20% видят в празднике лишь маркетинг.

24% опрошенных мужчин и 27% женщин, напротив, положительно относятся к предстоящему празднику и считают его стимулом найти свою любовь. 31% мужчин и 19% женщин признались, что специально ищут себе «половину» к 14 февраля.

А 12–20% верят в особую магию праздника и считают, что шансы встретить свою вторую половину кратно увеличиваются.