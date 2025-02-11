Как новосибирские родители могут записать ребенка в детсад онлайн?

Популярный в Новосибирской области онлайн-сервис по записи в детский сад на портале Госуслуг обновился. Теперь родителям доступна новая форма подачи заявления. Найти услугу «Запись в детский сад» можно в разделе «Образование Дети» или через окно поиска робота Макса. Для подачи заявления понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи региона Ирины Савельевой, она интерактивная, удобная, интуитивно понятная. Часть данных предзаполнена сохраненной информацией в личном кабинете, нужно только подтвердить ее, вносить много текста не требуется. Каждый шаг подробно разъясняется, поэтому с подачей заявления не возникнет сложностей. Все внесенные сведения система сохраняет в черновике.

В прошлом году жители Новосибирской области через портал Госуслуг подали более 35 тысяч заявлений на запись детей в садик. Это 84% от общего количества заявлений. В курируемом минцифрой региона Баганском районе 100% заявлений поданы дистанционно. В Искитимском и Доволенском районах показатель превышает 99%. В Новосибирске 80% заявлений поданы онлайн.