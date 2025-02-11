Новосибирские дети-сироты получат сертификаты на приобретение жилья

В мэрии Новосибирска состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По программе поддержки данной категории граждан каждый сертификат составляет 5,5 млн рублей. Обладатели сертификатов смогут использовать их для полной или частичной оплаты жилья, дополняя сумму собственными или заемными средствами.

«В 2025 году обеспечим жильем 460 детей. На эти цели выделено более 2,5 млрд рублей, – рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – Сегодня вручили сертификаты на приобретение жилья 80 ребятам, оставшимся без попечения родителей, до конца недели выдадим еще 136 сертификатов».

Представители департамента по социальной политике Новосибирска провели встречу с ребятами, на которой разъяснили правила и условия приобретения жилья, а также дали рекомендации по предотвращению ошибок и мошеннических действий.