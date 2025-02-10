Поддержка и творчество: в Октябрьском районе Новосибирска открылся центр для подростков

В Новосибирской области продолжают открываться молодежные центры. Новый центр для подростков «Угол» посетила замгубернатора Валентина Дудникова. «Всего на территории региона функционирует 29 молодежных центров и 26 открытых пространств. Это очень правильный подход, потому что в существующей инфраструктуре, когда мы говорим о создании всех условий для развития детей и молодежи, это является целью национальных проектов, в частности национального проекта «Молодежь и дети». Что касается центра «Угол», он располагается в центре Плющихинского жилмассива, а рядом с ним находится четыре школы. Сегодня мы с коллегами обсудили, каким образом лучше работать этому пространству, потому что оно небольшое, компактное, и максимальная загрузка центра – 40 детей, но при этом есть уникальные возможности, – отметила Валентина Дудникова. – Необходимо с определенной специализацией, а она есть у данного центра, входить в образовательные организации, предлагать формат работы по развитию профессиональных компетенций наших ребят».