Поддержка и творчество: в Октябрьском районе Новосибирска открылся центр для подростков

Для ребят это пространство встреч с новыми друзьями и интересных событий: в центре проводят мастер-классы, концерты, семинары, лекции и другие активности.
В Новосибирской области продолжают открываться молодежные центры. Новый центр для подростков «Угол» посетила замгубернатора Валентина Дудникова. «Всего на территории региона функционирует 29 молодежных центров и 26 открытых пространств. Это очень правильный подход, потому что в существующей инфраструктуре, когда мы говорим о создании всех условий для развития детей и молодежи, это является целью национальных проектов, в частности национального проекта «Молодежь и дети». Что касается центра «Угол», он располагается в центре Плющихинского жилмассива, а рядом с ним находится четыре школы. Сегодня мы с коллегами обсудили, каким образом лучше работать этому пространству, потому что оно небольшое, компактное, и максимальная загрузка центра – 40 детей, но при этом есть уникальные возможности, – отметила Валентина Дудникова. – Необходимо с определенной специализацией, а она есть у данного центра, входить в образовательные организации, предлагать формат работы по развитию профессиональных компетенций наших ребят».
В центре подростки разных категорий (в том числе в трудной жизненной ситуации, состоящие на различных видах учета и т.д.) могут получить психологическую поддержку, встречаться с друзьями, получать новые навыки, выполнять домашнее задание в комфортной обстановке, заняться творчеством и принимать участие в мероприятиях и проектах.
Работа подростковых центров и открытых молодежных пространств направлена на объединение юношей и девушек по интересам, их вовлечение в проектную, общественную, социально значимую, творческую деятельность, а также для проведения различных мероприятий – мастер-классов, концертов, семинаров, лекций и других.
Фото: nso.ru
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Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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