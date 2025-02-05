К мусору — осознанно: выбрасываем стекло, пластик и металл по правилам

бор раздельных отходов в регионе выходит на новый уровень. Специалисты «Спецавтохозяйства» получают все больше вопросов от горожан, освоивших азы сортировки и желающих разобраться в тонкостях и нюансах.

В АО «САХ» подготовили инфографику с ответами на самые популярные вопросы продвинутых сортировщиков: какие типы и формы пластика можно класть в синие контейнеры регионального оператора, каковы условия приема композитных материалов, как подготовить вторсырье на переработку?