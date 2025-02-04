Пережить февраль: новосибирцам рассказали, как вести себя в период гололедов и метелей

Последний календарный месяц зимы неизменно «радует» сибиряков специфической погодой с регулярными перепадами температур, снегопадами и порывистым ветром.
Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска информирует о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в феврале.
По многолетним наблюдениям в феврале ожидаются колебания температуры воздуха (температурные качели), снег различной интенсивности, метели, порывистый ветер и гололедица.
Метеоявления могут стать причинами чрезвычайных ситуаций:
– падения снежных масс, наледей и сосулек;
– повреждения (обрыва) линий связи и электропередач;
– падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений;
– гололедных явлений;
– нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличения количества ДТП;
– нарушения правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, особенно в частном секторе, отогрева транспорта с применением открытого огня и использованием горючих материалов (старые вещи, одеяла и т.д.) для утепления моторного отсека автомобиля;
– провала людей и техники при выходе на лед.
Новосибирцам рекомендуют:
– при сильном ветре заблаговременно убрать вещи с балконов и подоконников;
– контролировать нахождение детей на улице во время непогоды и проводить с ними беседы о правилах безопасности;
– не приближаться к деревьям и сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач);
– обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции;
– из-за риска падения снега и наледи с крыш быть внимательными вблизи зданий;
– не парковать автомобили под ветхими деревьями, плохо укрепленными конструкциями, крышами;
– для прогулок подбирать обувь с подходящей подошвой для устойчивости на скользкой дороге;
– соблюдать правила устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями;
– соблюдать правила безопасного поведения на водоемах (не выходить на лед в одиночку, не допускать выход на лед детей без присмотра взрослых);
– при управлении транспортным средством неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость и стиль вождения, исходя из дорожной обстановки.
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