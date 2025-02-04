Пережить февраль: новосибирцам рассказали, как вести себя в период гололедов и метелей

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска информирует о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в феврале.

По многолетним наблюдениям в феврале ожидаются колебания температуры воздуха (температурные качели), снег различной интенсивности, метели, порывистый ветер и гололедица.

Метеоявления могут стать причинами чрезвычайных ситуаций:

– падения снежных масс, наледей и сосулек;

– повреждения (обрыва) линий связи и электропередач;

– падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений;

– гололедных явлений;

– нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличения количества ДТП;

– нарушения правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, особенно в частном секторе, отогрева транспорта с применением открытого огня и использованием горючих материалов (старые вещи, одеяла и т.д.) для утепления моторного отсека автомобиля;

– провала людей и техники при выходе на лед.

Новосибирцам рекомендуют:

– при сильном ветре заблаговременно убрать вещи с балконов и подоконников;

– контролировать нахождение детей на улице во время непогоды и проводить с ними беседы о правилах безопасности;

– не приближаться к деревьям и сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач);

– обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции;

– из-за риска падения снега и наледи с крыш быть внимательными вблизи зданий;

– не парковать автомобили под ветхими деревьями, плохо укрепленными конструкциями, крышами;

– для прогулок подбирать обувь с подходящей подошвой для устойчивости на скользкой дороге;

– соблюдать правила устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями;

– соблюдать правила безопасного поведения на водоемах (не выходить на лед в одиночку, не допускать выход на лед детей без присмотра взрослых);

– при управлении транспортным средством неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость и стиль вождения, исходя из дорожной обстановки.