Ребята, оставшиеся без попечения родителей, проведут каникулы в семьях новосибирцев

В нашем городе проходит акция департамента по социальной политике мэрии Новосибирска «Каникулы в семьях горожан». Мамы и папы нашего города, желающие поделиться теплом семейного уюта и домашней праздничной атмосферой, прибывают в центры за ребятами, которые об этом мечтают и ждут этот момент.



А момент поистине волшебный: он наполнен ожиданием чуда и предвкушением теплых бесед, веселого совместного отдыха, праздничных забав и конечное же, подарков. Огоньки на елках, огоньки в детских глазах и в душах взрослых людей, которые так просто сделали ребенка, живущего вне семьи, самым счастливым на свете в преддверие Нового года.



В центре «Теплый дом» в честь этого большого события устроили новогодний праздник с Дедом морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Дети участвовали в представлении, а взрослые, которые пришли за ними, наслаждались действом из зрительного зала.