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Ребята, оставшиеся без попечения родителей, проведут каникулы в семьях новосибирцев

Благодаря зимней акции «Каникулы в семьях горожан» детей ждут праздники в доброй, домашней атмосфере.

мэрия Новосибирска

В нашем городе проходит акция департамента по социальной политике мэрии Новосибирска «Каникулы в семьях горожан». Мамы и папы нашего города, желающие поделиться теплом семейного уюта и домашней праздничной атмосферой, прибывают в центры за ребятами, которые об этом мечтают и ждут этот момент.

А момент поистине волшебный: он наполнен ожиданием чуда и предвкушением теплых бесед, веселого совместного отдыха, праздничных забав и конечное же, подарков. Огоньки на елках, огоньки в детских глазах и в душах взрослых людей, которые так просто сделали ребенка, живущего вне семьи, самым счастливым на свете в преддверие Нового года.

В центре «Теплый дом» в честь этого большого события устроили новогодний праздник с Дедом морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Дети участвовали в представлении, а взрослые, которые пришли за ними, наслаждались действом из зрительного зала.

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