Почти 3700 юных новосибирцев приглашены на Губернаторскую елку в концертном зале Каца

Для ребят организованы разноплановые площадки («Гигантский дартс», «Инвертоскоп-VR-очки» и другие), юные жители смогут сделать фреску из разноцветного песка, устроить гонки на шарах и посмотреть новогоднее представление.
В открытии Губернаторской новогодней ёлки 26 декабря принял участие заместитель губернатора Константин Хальзов, в частности, он поприветствовал гостей от имени главы региона и сердечно поздравил ребят с Новым годом, пожелал успехов, исполнения желаний в новом 2025 году. «В этом зале собрались лучшие из лучших юных жителей региона, те, кто весь год старался и достиг больших успехов по разным направлениям. Сегодня в зале дети почти из всех уголков Новосибирской области. Пусть накануне Нового года свершаются все желания! Будьте здоровы и счастливы», – обратился к ребятам замгубернатора.
Для ребят на ёлке организованы новогодние площадки, тематические локации, креативные инициативы и разнообразные активности. Так, на площадке «Русская куколка-бабочка» дети совместно с педагогом изготавливают игрушку «русская кукла», на площадке «Новогодние узоры» мастера помогут ребятам расписать ордынской росписью деревянные дощечки и тарелки. В локации «Костюмер» юные гости смогут подобрать себе самый волшебный костюм и сделать фотографии на память.
Также мальчишкам и девчонкам представится возможность поиграть в веселую динамичную игру «Гигантский дартс», где вместо дротиков используются мягкие кубики, создать фрески и картины из разноцветного песка, сделать веселый новогодний аквагрим, «перевернуть» мир вверх на интерактиве «Инвертоскоп-VR-очки» и провести «Гонки на шарах». Все приглашенные увидят сказочное представление «По щучьему велению».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
6+
Комментарии (0)