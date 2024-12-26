Почти 3700 юных новосибирцев приглашены на Губернаторскую елку в концертном зале Каца

В открытии Губернаторской новогодней ёлки 26 декабря принял участие заместитель губернатора Константин Хальзов, в частности, он поприветствовал гостей от имени главы региона и сердечно поздравил ребят с Новым годом, пожелал успехов, исполнения желаний в новом 2025 году. «В этом зале собрались лучшие из лучших юных жителей региона, те, кто весь год старался и достиг больших успехов по разным направлениям. Сегодня в зале дети почти из всех уголков Новосибирской области. Пусть накануне Нового года свершаются все желания! Будьте здоровы и счастливы», – обратился к ребятам замгубернатора.