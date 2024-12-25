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Фейерверки, бенгальских огни и петарды: соблюдаем технику безопасности

Для кого-то зажечь бенгальский огонь — обязательный пункт новогодней вечеринки, кто-то нежно любит эстетику китайских фонариков… однако, создавая ламповую атмосферу с помощью праздничных атрибутов, не стоит забывать о безопасности — своей и окружающих.

pxhere.com

В преддверии Нового года специалисты управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности напоминают о правилах использования фейерверков, петард и бенгальских огней.

  • Запускать фейерверки и петарды нужно в отдалении от жилых домов, где нет деревьев и линий электропередачи. Зрители должны находиться не ближе 30-50 метров от места запуска.
  • Нельзя запускать фейерверки во дворах, с балконов и крыш жилых домов, на улицах, где находится много людей (как бывает на центральных городских площадях в новогоднюю ночь).
  • Бенгальские огни не рекомендуется зажигать в закрытых помещениях и над праздничным столом. Продукты неполного сгорания от них могут попасть на продукты, что может негативно сказаться на здоровье.
  • Зажигать бенгальские огни рекомендуется на свежем воздухе, когда рядом нет легковоспламеняющихся жидкостей или предметов. Нарушение мер предосторожности может стать причиной пожара и нанести ущерб, как вашему имуществу, так и здоровью окружающих.
  • Китайские фонарики нельзя запускать на территории любого населенного пункта, это надо делать за его пределами – в местах, где до леса меньше 100 метров.
  • За нарушения правил предусмотрены штрафы от 5 000 до 15 000 рублей. Если запускать пиротехнику или китайские фонарики в лесу, грозят штрафы от 15 000 до 30 000 рублей.

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