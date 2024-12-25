Фейерверки, бенгальских огни и петарды: соблюдаем технику безопасности

Для кого-то зажечь бенгальский огонь — обязательный пункт новогодней вечеринки, кто-то нежно любит эстетику китайских фонариков… однако, создавая ламповую атмосферу с помощью праздничных атрибутов, не стоит забывать о безопасности — своей и окружающих.