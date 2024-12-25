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Новосибирские ребята с особенностями развития получили новогодние подарки от бизнес-сообщества и неравнодушных горожан

Акция «Елка желаний» посетила Центр социальной помощи семье и детям.

мэрия Новосибирска

В Новосибирске ежегодная акция «Елка желаний» объединила бизнес-сообщество и неравнодушных жителей – радость и волшебство подарили ребятам с особенностями развития. 
 
Добрый праздник для особенных детей и их семей совместно организовали департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, новосибирское отделение «Опора России», социально ответственный бизнес и жители города.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

Пятьдесят два ребенка из Центра социальной помощи семье и детям получили подарки, которые загадывали в письмах Деду Морозу. Каждое желание – это маленькая история, наполненная искренними надеждами: кто-то мечтал о проекторе звёздного неба, кто-то – о парковке для машинок, а кто-то – даже об игрушечном наборе для стоматолога. Улыбки, счастливые глаза и неподдельные эмоции маленьких участников стали главной наградой для всех, кто поддержал акцию.

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