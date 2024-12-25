Новосибирские ребята с особенностями развития получили новогодние подарки от бизнес-сообщества и неравнодушных горожан

Пятьдесят два ребенка из Центра социальной помощи семье и детям получили подарки, которые загадывали в письмах Деду Морозу. Каждое желание – это маленькая история, наполненная искренними надеждами: кто-то мечтал о проекторе звёздного неба, кто-то – о парковке для машинок, а кто-то – даже об игрушечном наборе для стоматолога. Улыбки, счастливые глаза и неподдельные эмоции маленьких участников стали главной наградой для всех, кто поддержал акцию.