Новосибирцам объяснили, как провести зимние праздники без штрафов

В преддверии новогодних праздников специалисты управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности напоминают гражданам несколько важных правил.

Не рубите деревья в лесу.

Приобрести елку можно на специальных елочных базарах. Чтобы законно срубить елку в лесу, нужно обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Контакты можно найти на сайте. Там вам объяснят, в какое лесничество нужно обратиться, чтобы срубить елку.



Рубить елки в лесу без разрешения лесничества нельзя, за это предусмотрены денежные штрафы:

если ущерб от спиленной елки не более 5 000 рублей, то штраф составит от 3 000 до 4 000 рублей;

если елку спилили электрической или бензопилой, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей, а пилу конфискуют;

если ущерб больше 5 000 рублей, то это уже преступление. За него грозит наказание от штрафа до 500 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

Во всех случаях конфискуют и незаконно срубленную елку.

Не шумите с 22.00 до 07.00 в будние дни и с 22.00 до 09.00 в выходные. Ремонтные работы запрещены с 20.00 до 07.00 в рабочие дни, с 20.00 до 09.00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Время тишины» не действует в Новосибирской области с 22.00 31 декабря до 04.00 1 января. Также разрешено не соблюдать «время тишины» при проведении культурно-массовых мероприятий, к которым относится и Новый год.



Эти послабления действуют только в новогоднюю ночь. В другие дни новогодних каникул завершать громкие празднования нужно в установленное время – 22.00.



Штраф за нарушение тишины для граждан составляет 3 000 рублей.



Не пейте горячительные напитки в общественных местах.



Новогодняя ночь никаких исключений для этого правила не предусматривает. Штраф за нарушение составляет от 500 до 1 000 рублей.



Следите за детьми.



В Новосибирске для детей и подростков до 16 лет установлен комендантский час, во времени которого несовершеннолетнему запрещено находиться на улице одному, без родителей, – с 22.00 до 06.00. Временные ограничения действуют и в новогоднюю ночь.



Если ребенок гуляет в новогоднюю ночь без родителей, то его могут задержать сотрудники полиции и доставить домой, а родителей – привлечь к ответственности: штраф – от 100 до 500 рублей.



Если в течение года ребенок повторно гуляет один после комендантского часа, то штраф увеличивается, а семью могут поставить на профилактический учёт.



Катайтесь на санках и тюбингах по правилам.



Нельзя их цеплять к машинам или снегоходам – это запрещено правилами дорожного движения. Накажут не только водителя, но и пассажиров «ватрушки».



Водителю грозит штраф 1 000 рублей, а если он катает детей – 3 000 рублей. Пассажиры «ватрушки», если они старше 16 лет, получат штраф 800 рублей, а когда они катаются в нетрезвом виде, штраф увеличивается – от 1 000 до 1 500 рублей.