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В Новосибирской области появился «Научный дом»: более ста семей научных сотрудников получили в нем квартиры

«Открытие «Научного дома» – это только начало большого пути. Мы продолжим поддерживать наших молодых ученых, создавая все необходимые условия для их работы и жизни», – отмечает замгубернатора Ирина Мануйлова.

Проект реализован при поддержке правительства Новосибирской области Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН при содействии администрации наукограда Кольцово. Обеспечение жильем ученых осуществляется в рамках исполнения поручений президента РФ в соответствии с инициативой губернатора Андрея Травникова.

В наукограде Кольцово состоялось торжественная церемония вручения ключей владельцам квартир «Научного дома» – ими стали более 100 семей научных сотрудников. Заместитель губернатора Ирина Мануйлова поздравила новоселов с заселением в современное и комфортное жилье.

«Мы гордимся тем, что в нашем регионе трудится  более 4000 молодых учёных, что составляет почти 3% от всех молодых исследователей страны. Наша задача – создать условия, которые позволят им максимально раскрыть свой потенциал на Родине. Выбор места для реализации проекта был неслучайным. Кольцово обладает высокой научной активностью, находится недалеко от Академгородка, и имеет отличную транспортную доступность к научным организациям Новосибирского научного центра, в частности, к проекту «мегасайенс» ЦКП «СКИФ», – отметила Ирина Мануйлова.

Заместитель губернатора обратила внимание, что развитие инфраструктуры имеет множество преимуществ как для самих ученых, так и для региона и науки в целом: стимулирует мотивацию трудиться на благо региона, а также привлекает в нашу область лучших молодых специалистов из других регионов. «Открытие «Научного дома» – это только начало большого пути. Мы продолжим поддерживать наших молодых учёных, создавая все необходимые условия для их работы и жизни», – подчеркнула она.

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