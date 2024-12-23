В Новосибирской области появился «Научный дом»: более ста семей научных сотрудников получили в нем квартиры

Проект реализован при поддержке правительства Новосибирской области Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН при содействии администрации наукограда Кольцово. Обеспечение жильем ученых осуществляется в рамках исполнения поручений президента РФ в соответствии с инициативой губернатора Андрея Травникова.

В наукограде Кольцово состоялось торжественная церемония вручения ключей владельцам квартир «Научного дома» – ими стали более 100 семей научных сотрудников. Заместитель губернатора Ирина Мануйлова поздравила новоселов с заселением в современное и комфортное жилье.

«Мы гордимся тем, что в нашем регионе трудится более 4000 молодых учёных, что составляет почти 3% от всех молодых исследователей страны. Наша задача – создать условия, которые позволят им максимально раскрыть свой потенциал на Родине. Выбор места для реализации проекта был неслучайным. Кольцово обладает высокой научной активностью, находится недалеко от Академгородка, и имеет отличную транспортную доступность к научным организациям Новосибирского научного центра, в частности, к проекту «мегасайенс» ЦКП «СКИФ», – отметила Ирина Мануйлова.