Пространство творчества и поддержки: а Новосибирске открылся подростковый центр «Угол»

В Новосибирске открылся новый подростковый центр, призванный стать местом притяжения для юных жителей города. Это современное пространство для творчества, обучения и общения подростков, которое появилось благодаря поддержке застройщика – компания предоставила помещение в дар для реализации этого важного социального проекта.



Общая площадь центра составляет 180 квадратных метров. Пространство оборудовано всем необходимым для комфортного и полезного времяпрепровождения подростков: студии по интересам, зоны для коворкинга, мультимедийное оборудование.