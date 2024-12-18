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Пространство творчества и поддержки: а Новосибирске открылся подростковый центр «Угол»

В уютной локации есть студии по интересам, зоны для коворкинга и мультимедийное оборудование.

мэрия Новосибирска

В Новосибирске открылся новый подростковый центр, призванный стать местом притяжения для юных жителей города. Это современное пространство для творчества, обучения и общения подростков, которое появилось благодаря поддержке застройщика – компания предоставила помещение в дар для реализации этого важного социального проекта.
 
Общая площадь центра составляет 180 квадратных метров. Пространство оборудовано всем необходимым для комфортного и полезного времяпрепровождения подростков: студии по интересам, зоны для коворкинга, мультимедийное оборудование.

мэрия Новосибирска

«Угол» стал третьим открытым центром в Новосибирске – вместе с культурным центром «Этаж» и подростковым центром «Юность». В следующем году планируется открыть четвертое пространство в Заельцовском районе.

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