В Новосибирске установят первую в городе уличную подъемную платформу для маломобильных людей

Платформа предназначена для перемещения инвалидов и других маломобильных граждан по наклонной траектории. Грузоподъемность платформы 250 кг, управление – кнопочное (без оператора) ведется самим пользователем платформы, число остановок платформы на лестнице – три (по количеству площадок), число перевозимых пользователей – один (в кресле-коляске).



Платформа оборудована ограждающим поручнем, назначенный срок ее службы – десять лет. Можно будет пользоваться платформой круглый год, в том числе в зимний сезон. Планируемый срок завершения монтажа платформы – декабрь этого года.