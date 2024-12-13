В Новосибирске установят первую в городе уличную подъемную платформу для маломобильных людей

Где появится платформа и каков механизм ее работы?
«Гормост» заключил контракт с компанией «Технодом» на изготовление, доставку и установку первой уличной подъемной стационарной платформы с наклонным перемещением для инвалидов и маломобильных групп населения. Место установки платформы – лестница у дома на Красном проспекте, 88.
Платформа предназначена для перемещения инвалидов и других маломобильных граждан по наклонной траектории. Грузоподъемность платформы 250 кг, управление – кнопочное (без оператора) ведется самим пользователем платформы, число остановок платформы на лестнице – три (по количеству площадок), число перевозимых пользователей – один (в кресле-коляске).
Платформа оборудована ограждающим поручнем, назначенный срок ее службы – десять лет. Можно будет пользоваться платформой круглый год, в том числе в зимний сезон. Планируемый срок завершения монтажа платформы – декабрь этого года.
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