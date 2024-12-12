В Новосибирской области наградили лучших волонтеров

11 декабря в концертном комплексе имени Маяковского были названы имена призеров и лауреатов региональной премии в сфере добровольчества «Я – волонтер».
За звание лучших боролись более 300 участников и организаций в 15 номинациях. Самых активных добровольцев поздравила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова: «Волонтеры, добровольцы – это часть истории России в целом. У нас так принято, что в самое сложное время в обществе объединяются люди и появляется такое движение, по зову души. Не зря Лев Николаевич Толстой говорил о том, что высшая ценность в нашей жизни это и есть добро. А для того, чтобы в добро поверить, необходимо его совершать. Идею премии «Я – волонтер» поддержал губернатор. Вы творите историю ежедневно, этот вклад не оценим».
На церемонии награждения были объявлены имена победителей в номинациях: «Открытие года», «Социальный волонтер года», «Событийный волонтер года», «Незаменимый лидер», «Культурно-просветительское добровольчество (волонтёрство)», «Медиаволонтер года», «Волонтер Победы года», «Социальный проект года», «Социально-ориентированный бизнес», «Волонтерский штаб года (образовательные организации)», «Волонтерский штаб года (муниципалитеты)», «Социально ориентированная некоммерческая организация года», «Лидер корпоративного добровольчества», «Семейное добровольчество».
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