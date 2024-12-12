В Новосибирской области наградили лучших волонтеров

За звание лучших боролись более 300 участников и организаций в 15 номинациях. Самых активных добровольцев поздравила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова: «Волонтеры, добровольцы – это часть истории России в целом. У нас так принято, что в самое сложное время в обществе объединяются люди и появляется такое движение, по зову души. Не зря Лев Николаевич Толстой говорил о том, что высшая ценность в нашей жизни это и есть добро. А для того, чтобы в добро поверить, необходимо его совершать. Идею премии «Я – волонтер» поддержал губернатор. Вы творите историю ежедневно, этот вклад не оценим».