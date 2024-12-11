Особенный вальс: IV Инклюзивный бал состоялся в Новосибирске

«От всей души хочу поблагодарить организаторов Инклюзивного бала и помощников-волонтёров, которые предоставляют возможности для творческой самореализации всем участникам мероприятия, вне зависимости от того, какие ограничения по здоровью у них есть. А участникам хочу сказать, что для искусства и музыки нет никаких ограничений и преград. Своим примером вы доказываете, что увлечённость и талант, помноженные на силу духа и целеустремленность, позволяют преодолеть любые жизненные обстоятельства», – обратился к участникам бала мэр города Максим Кудрявцев.