Маленькие новосибирцы с особенностями развития получили стипендии в в преддверии зимних праздников

Среди юных стипендиатов — ребята, показавшие высокие достижения в живописи, музыке, танцах и других творческих сферах.
В Новосибирской области тридцать маленьких жителей региона получили свидетельства стипендиатов губернатора, которые ежегодно вручают талантливым и одаренным ребятам с особенностями развития, добившимся высоких результатов в творчестве.
Как прокомментировала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, награды учреждены в соответствии с постановлением губернатора «О стипендиях для одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и искусства». «В нашем регионе создана уникальная традиция поддержки самых ярких ребят, которые несмотря на жизненные трудности преодолевают себя и достигают высоких результатов в культуре и искусстве. В преддверии Нового года хочется пожелать, чтобы следующий год принес всем радость и успех», – отметила в ходе церемонии награждения Елена Бахарева.
Также специальные стипендии еще для тридцати детей с особенностями развития вручены благотворительным фондом «Наш день». Среди получателей стипендий – дети, показавшие высокие достижения в сфере художественно-прикладного и танцевального творчества, театрального и музыкального направлений искусства, в области вокала и музыки. Все они – лауреаты, участники городских, региональных, всероссийских, международных смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок. Ребятам вручены свидетельства о назначении ежемесячной стипендии, сладкие презенты и подарочные сертификаты сети книжных магазинов.
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