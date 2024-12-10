Маленькие новосибирцы с особенностями развития получили стипендии в в преддверии зимних праздников

В Новосибирской области тридцать маленьких жителей региона получили свидетельства стипендиатов губернатора, которые ежегодно вручают талантливым и одаренным ребятам с особенностями развития, добившимся высоких результатов в творчестве.

Как прокомментировала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, награды учреждены в соответствии с постановлением губернатора «О стипендиях для одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и искусства». «В нашем регионе создана уникальная традиция поддержки самых ярких ребят, которые несмотря на жизненные трудности преодолевают себя и достигают высоких результатов в культуре и искусстве. В преддверии Нового года хочется пожелать, чтобы следующий год принес всем радость и успех», – отметила в ходе церемонии награждения Елена Бахарева.