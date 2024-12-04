Лучшие студенты Новосибирска получили именные стипендии

136 студентов средних и высших учреждений города удостоены именной стипендии. В Новосибирске более тридцати лет мэрия выплачивает стипендии лучшим аспирантам, студентам и студенческим семьям, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, студентам профессиональных образовательных организаций города — за научную, творческую и инновационную деятельность. За это время около пяти тысяч молодых людей стали стипендиатами.