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Лучшие студенты Новосибирска получили именные стипендии

Более тридцати лет талантливые аспиранты, студенты и студенческие семьи получают именные стипендии от мэрии города.

мэрия Новосибирска

136 студентов средних и высших учреждений города удостоены именной стипендии. В Новосибирске более тридцати лет мэрия выплачивает стипендии лучшим аспирантам, студентам и студенческим семьям, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, студентам профессиональных образовательных организаций города — за научную, творческую и инновационную деятельность. За это время около пяти тысяч молодых людей стали стипендиатами.

мэрия Новосибирска

В 2024/2025 году именную стипендию будут получать 136 студентов. 13 аспирантов – по 2750 рублей, две студенческие семьи – по 4400 рублей, 87 представителей образовательных организаций высшего образования – 2200 рублей и 34 представителя образовательных организаций среднего профессионального образования – по 1650 рублей.

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