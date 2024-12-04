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Творчество и ламповая атмосфера: в Новосибирской области за этот год открыли три новых молодежных пространства

В настоящее время на территории нашего региона работают двадцать шесть таких открытых пространств.

pxhere.com

Новые открытые пространства для самореализации и активного досуга молодежи — «В теме», «Лампа» и «Пункт» — открылись Новосибирской области. Проект «Открытые пространства» реализуется в регионе для организации и проведения молодежных мероприятий – мастер-классов, концертов, семинаров, лекций.

Как прокомментировал в ходе пресс-конференции руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, на эти неформальные площадки ребята могут прийти после учебы или работы, чтобы повстречаться с единомышленниками, реализовать свои творческие и социально значимые проекты, да и просто почувствовать себя уютно. 

«Сегодня на территории региона функционирует 26 открытых молодежных пространств. Молодежные клубы необходимо создавать в каждом микрорайоне Новосибирска и при сельских клубах, а в более крупных муниципальных образованиях – молодежные «многофункциональные центры». Подобные пространства очень востребованы, однако во многих муниципальных образованиях их нет совсем. Когда мы в сельской местности, где-то в районном центре открываем такое пространство на 100-200 квадратных метров, вы не поверите – там во второй половине дня уже есть расписание, туда ходит очень много людей. Мы также помогаем молодежным объединениям участвовать в борьбе за различные гранты, в результате удалось привлечь в регион более 128 млн рублей поддержки против 60 млн годом ранее», – отметил Сергей Федорчук.

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