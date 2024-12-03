Исполнить детскую мечту: новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Ёлка желаний»

До 20 декабря дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать новогоднее желание, которое воплотят в жизнь граждане по всей стране.

«Участие в «Ёлке желаний» – это возможность совершить чудо, исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Акция проводится с 2018 года при поддержке Росмолодежь.Добро и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Присоединиться к акции может любой желающий», – прокомментировал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.