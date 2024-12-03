Исполнить детскую мечту: новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Ёлка желаний»

Присоединиться к акции можно в роли мечтателя, который загадывает желания, исполнителя, который дарит подарки детям, или волонтера, который поможет организаторам в проведении акции.
До 20 декабря дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать новогоднее желание, которое воплотят в жизнь граждане по всей стране.
«Участие в «Ёлке желаний» – это возможность совершить чудо, исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Акция проводится с 2018 года при поддержке Росмолодежь.Добро и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Присоединиться к акции может любой желающий», – прокомментировал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.
Присоединиться к акции можно в роли мечтателя, который загадывает желания, исполнителя, который дарит подарки детям, или волонтера, который поможет организаторам в проведении акции.
Для участия в акции ребятам нужно зарегистрироваться на сайте акции до 20 декабря и оставить заявки-желания, которые после обработки появятся на виртуальной ёлке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят и могут исполнить. Подробнее об акции можно узнать на сайте департамента молодежной политики Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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