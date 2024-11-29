С любовью к природе: новосибирцы написали Экологический диктант

Новосибирская область присоединилась к Международному Экодиктанту – одному из крупнейших в России просветительских проектов в деле защиты природы. Диктант написали и руководители регионального минприроды на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. Всего в написании приняли участие 160 детей и взрослых.

«Экологический диктант проводится уже в шестой раз. Это уникальный, востребованный и один из самых масштабных просветительских проектов в области экологии. Очень радует, что в нем принимают активное участие все больше молодежи, семей и совсем юных ребят. Экология занимает важное место в нашей жизни, формирует мировоззрение, воспитывает любовь не только к природе, но и к себе, к своей стране и родному краю. Главная цель – привлечь внимание к экологическим проблемам, дать возможность задуматься над тем, как мы живем, и как мы может жить в будущем – осознано подойти к потреблению, научиться помогать природе и изменить поведение окружающих», – сказал в приветственной речи министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.