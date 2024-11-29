С любовью к природе: новосибирцы написали Экологический диктант

Масштабный просветительский проект помогает сформировать осознанное отношение к окружающему миру.
Новосибирская область присоединилась к Международному Экодиктанту – одному из крупнейших в России просветительских проектов в деле защиты природы. Диктант написали и руководители регионального минприроды на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. Всего в написании приняли участие 160 детей и взрослых.
«Экологический диктант проводится уже в шестой раз. Это уникальный, востребованный и один из самых масштабных просветительских проектов в области экологии. Очень радует, что в нем принимают активное участие все больше молодежи, семей и совсем юных ребят. Экология занимает важное место в нашей жизни, формирует мировоззрение, воспитывает любовь не только к природе, но и к себе, к своей стране и родному краю. Главная цель – привлечь внимание к экологическим проблемам, дать возможность задуматься над тем, как мы живем, и как мы может жить в будущем – осознано подойти к потреблению, научиться помогать природе и изменить поведение окружающих», – сказал в приветственной речи министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
К экодиктанту присоединились пять категорий участников: дети до 12 лет, дети от 12 до 18 лет, все желающие старше 18 лет (не экологи), взрослые старше 18 лет (экологи) и дети с ОВЗ (совместно с родителями/опекунами). Участникам необходимо было ответить на 25 вопросов, охватывающих 12 основных разделов экологии. Для написания достаточно было общей подготовки и интереса к охране природы.
«В шестом экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросы про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экологический туризм, развитие которого является перспективным направлением нацпроекта «Экология». Только через понимание сути Красной книги оживет ее содержание, сократится количество листов, уменьшится толщина и вес книги. Надеюсь, участники нашли много новой и интересной для себя информации, узнали об экологическом туризме, тропах, которые стали частью регионального маршрута к сбережению природы», – отметила замминистра природных ресурсов и экологии региона Жанна Шурова.
Всероссийский экологический диктант – это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах экобезопасности и способах решения экологических проблем. Участие в диктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.
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