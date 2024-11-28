В Новосибирской области собираются учредить премию для молодых блогеров

Премию для молодых блогеров региона, а также сообщество молодых медиаспециалистов создадут по итогам молодежного форума «Медиасбор», организованного Агентством поддержки молодежных инициатив Новосибирской области при поддержке департамента молодежной политики региона. Форум стартовал на площадке Новосибирского государственного педагогического университета 27 ноября.

В открытии форума приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова. «Сегодня на форуме присутствуют ребята, интересующиеся блогингом или активно позиционирующие себя в социальных сетях. Я желаю всем участникам успехов, инсайтов и открытий для себя. Сегодняшний разговор достаточно тонкий: это все равно, что начинать разговор о том, как появился вообще блог, что такое социальные сети – но случилась пандемия, и сейчас мы говорим о реальности. Сегодня интересные и разные спикеры расскажут, как посмотреть на фокус настоящего времени. Я вам желаю открытого диалога, задавайте самые разные вопросы, пусть и самые простые, но на самом деле они очень интересно разворачивают тему нашего диалога – только ищущий находит ту самую истину», – отметила замгубернатора.