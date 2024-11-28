В Новосибирской области собираются учредить премию для молодых блогеров

Премия будет создана по итогам форума «Медиасбор», цель которого —сформировать сообщество активных молодых новосибирцев, развивающихся в медиасфере.
Премию для молодых блогеров региона, а также сообщество молодых медиаспециалистов создадут по итогам молодежного форума «Медиасбор», организованного Агентством поддержки молодежных инициатив Новосибирской области при поддержке департамента молодежной политики региона. Форум стартовал на площадке Новосибирского государственного педагогического университета 27 ноября.
В открытии форума приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова. «Сегодня на форуме присутствуют ребята, интересующиеся блогингом или активно позиционирующие себя в социальных сетях. Я желаю всем участникам успехов, инсайтов и открытий для себя. Сегодняшний разговор достаточно тонкий: это все равно, что начинать разговор о том, как появился вообще блог, что такое социальные сети – но случилась пандемия, и сейчас мы говорим о реальности. Сегодня интересные и разные спикеры расскажут, как посмотреть на фокус настоящего времени. Я вам желаю открытого диалога, задавайте самые разные вопросы, пусть и самые простые, но на самом деле они очень интересно разворачивают тему нашего диалога – только ищущий находит ту самую истину», – отметила замгубернатора.
Медиафорум объединил более 100 специалистов учреждений сферы государственной молодежной политики, ответственных за медиа, студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
В центре внимания участников – темы хайпа как элемента успеха в медиасфере, формулы создания актуального контента для паблика в соцсети или личного блога, эффективные стратегии онлайн-коммуникации, особенности формирования личного бренда молодого лидера общественного мнения, тренды и антитренды работы с молодежной аудиторией. В образовательной программе форума – лекции и мастер-классы от ведущих специалистов медиа-индустрии, которые поделятся своим опытом и знаниями о современных трендах и технологиях. Участники обсудят, за счет чего сегодня можно стать популярным в сети, зачем молодые люди создают блоги, а также нашли точки соприкосновения государства и блогеров.
Цель форума – формирование сообщества активных молодых жителей региона, которые развиваются в сфере медиа. В качестве итога форума планируется запуск работы сообщества студенческих медиацентров, а также формирование пула молодых блогеров/лидеров общественных мнений региона, готовых писать на актуальные социально значимые темы.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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