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Новосибирская молодежь привезла шесть медалей с Арктических Дельфийских игр

В каких номинациях наши творческие ребята стали лучшими?

nso.ru

Делегация одаренных детей и талантливой молодежи из Новосибирской области приняла участие в Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских играх и представила регион в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство» и «Эстрадное пение».

«Новосибирские дельфийцы неизменно показывают блестящий результат. Огромную благодарность мы, конечно, выражаем преподавателям, которые всё это время вели участников к успеху. Большую роль здесь играет и непрерывная система образования, выстроенная в регионе. Многие победители старшей возрастной категории в этом году – это выпускники нашей же Специальной музыкальной школы. Сегодня они уже студенты Новосибирской консерватории и  продолжают свой творческий путь в выбранном направлении», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

nso.ru
nso.ru

В масштабном международном мероприятии приняли участие 600 человек из 13 стран. По итогам творческих состязаний в копилке Новосибирской области - четыре золотые и две серебряные медали, а также четыре специальных диплома. Больше всего наград региону принесли студенты Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки: золото у Егора Шиповаленко в номинации «Фортепиано» и Александра Глушкова в номинации «Народные инструменты», серебро у Елизаветы Лихницкой в номинации «Скрипка». В числе золотых медалистов также учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы Лия Рубин и Линевской детской художественной школы Искитимского района Виталия Липская. Серебряной медалью в номинации «Скрипка» отмечена учащаяся Новосибирской специальной музыкальной школы Надежда Тарадаева.

nso.ru
nso.ru

Специальные дипломы получили студенты Новосибирской консерватории Кирилл Куш, Новосибирского государственного художественного училища Наталья Логачева и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Алина Юнусходжаева, учащаяся Детского эстрадного центра «Папины дети» Анастасия Артамонова.

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