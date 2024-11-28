Новосибирская молодежь привезла шесть медалей с Арктических Дельфийских игр

Делегация одаренных детей и талантливой молодежи из Новосибирской области приняла участие в Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских играх и представила регион в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство» и «Эстрадное пение».

«Новосибирские дельфийцы неизменно показывают блестящий результат. Огромную благодарность мы, конечно, выражаем преподавателям, которые всё это время вели участников к успеху. Большую роль здесь играет и непрерывная система образования, выстроенная в регионе. Многие победители старшей возрастной категории в этом году – это выпускники нашей же Специальной музыкальной школы. Сегодня они уже студенты Новосибирской консерватории и продолжают свой творческий путь в выбранном направлении», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.