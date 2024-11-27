ЕГЭ, ОГЭ и ВПР: в Рособрнадзоре подвели итоги прошлого учебного года

В ведомстве рассказали о результатах по «образовательным аббревиатурам» и обозначили задачи текущего учебного года.
В ходе осенней конференции по оценке качества образования Рособрнадзор подвел итоги прошедшей экзаменационной кампании, обсудил актуальные вопросы и обозначил перед регионами и образовательными организациями задачи на текущий учебный год.
Открывая конференцию, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвал главными задачами на этот учебный год снижение бюрократической нагрузки в системе образования и сокращение количества контрольных работ в школах. Контроль за исполнением принятых в этой сфере решений должен стать одним из приоритетных направлений работы. «На это нужно обратить очень серьезное внимание», – сказал Анзор Музаев.
Глава Рособрнадзора констатировал, что кампания ЕГЭ в 2024 году в целом прошла в штатном режиме. Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил позитивный опыт предоставления выпускникам права пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность им впервые была дана в этом году. «Дополнительные дни ЕГЭ прошли на высоком организационном уровне. Возможность улучшить результат позитивно принята обществом», – сказал Игорь Круглинский.
Он также высказал мнение о необходимости проведения государственной итоговой аттестации, как и в прошлом учебном году, с учетом особенностей для выпускников новых регионов России, а также отдельных школ субъектов Российской Федерации, расположенных на приграничных с Украиной территориях.
Игорь Круглинский обратил внимание на обязательное участие всех пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в тренировочных мероприятиях. «Тренировки очень важны. У организаторов и специалистов должен быть четкий алгоритм действий, что делать, в том числе в случае каких-то сбоев. Если начало экзамена задерживается больше чем на час, то экзамен нужно переносить на резервные сроки», – заявил он. Он также рассказал, что в следующем году Рособрнадзор продолжит внедрять в ЕГЭ отечественные программные решения.
Анзор Музаев предложил ввести практику присутствия на каждом ППЭ представителей от родительских комитетов, чтобы контролировать в том числе допуск участников в ППЭ и соблюдение их прав.
Также руководитель Рособрнадзора уделил особое внимание объективности проведения ОГЭ.
Начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Нино Бугулова рассказала о типичных нарушениях, выявленных в ходе экзаменов, а также остановилась на проекте расписания ЕГЭ на следующий год. «В следующем году мы постарались ничего кардинально не менять. Дополнительные дни ЕГЭ для пересдач предусмотрены 3 и 4 июля», – рассказала она.
Она обратила внимание, что часть выпускников в этом году не получили аттестаты, потому что отказались от подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации и процедурах допуска к ней. Она отметила важность предупреждения таких случаев и указала на необходимость проведения соответствующей разъяснительной работы с выпускниками и их родителями.
Нино Бугулова разъяснила особенности проведения итогового сочинения для выпускников Белгородской, Брянской и Курской областей, которое может быть организовано по месту их фактического пребыванияи попросила региональные органы управления образованием обеспечить межведомственное взаимодействие в части обмена результатами между региональными информационными системами.
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала о планах по переходу к полной перекрестной проверке работ участников ЕГЭ. Сейчас экспертами из других регионов проверяется мене 30 % работ участников экзаменов.
Также она рассказала о возможных перспективных изменениях в ЕГЭ, которые сейчас обсуждаются экспертами, в частности введение устной части в ЕГЭ по литературе и экспериментальной в ЕГЭ по естественно-научным предметам. Перспектива введения таких изменений ставит перед школами новые задачи, например, наращивание устных форматов работы на уроках литературы и оснащение кабинетов физики и химии необходимым оборудованием.
Директор Федерального института оценки качества образования Владимир Старичков рассказал об итогах проведения всероссийских проверочных работ. Участие в ВПР в этом году приняли почти 8,5 млн школьников и 1,9 млн обучающихся СПО из всех 89 регионов России.
Результаты ВПР (всероссийские проверочные работы) позволяют выявлять школы с рисками низких результатов. Адресная работа с такими школами позволила почти 30 % из них выйти из зоны риска. Также ВПР позволяют выявлять школы, демонстрирующие высокий потенциал. «Перечни таких школ мы обязательно будем готовить, и мы предлагаем регионам использовать опыт этих школ, чтобы повышать результаты других образовательных организаций в регионе», – рассказал Владимир Старичков. Он сообщил также, что в 2025 году планируется апробировать подходы к формированию индивидуальных методических рекомендаций для школ по результатам ВПР.
Результаты ВПР углубленного уровня, которые проводятся по математике и физике, выше, чем результаты ВПР по этим предметам базового уровня. При этом Владимир Старичков обратил внимание, что не все школы, в которых заявлено изучение этих предметов на углубленном уровне, выбирают углубленный уровень ВПР.
В 2025 году в ВПР будут включены новые учебные предметы: литературное чтение, литература, информатика и иностранный язык. Учащиеся 11 классов больше в ВПР участвовать не будут. Но ВПР появятся в 10 классах. Участие в мероприятиях по оценке качества образования с этого учебного года является обязательным для обучающихся, а их результаты могут использоваться в качестве результатов промежуточной аттестации.
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