ЕГЭ, ОГЭ и ВПР: в Рособрнадзоре подвели итоги прошлого учебного года

В ходе осенней конференции по оценке качества образования Рособрнадзор подвел итоги прошедшей экзаменационной кампании, обсудил актуальные вопросы и обозначил перед регионами и образовательными организациями задачи на текущий учебный год.

Открывая конференцию, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвал главными задачами на этот учебный год снижение бюрократической нагрузки в системе образования и сокращение количества контрольных работ в школах. Контроль за исполнением принятых в этой сфере решений должен стать одним из приоритетных направлений работы. «На это нужно обратить очень серьезное внимание», – сказал Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора констатировал, что кампания ЕГЭ в 2024 году в целом прошла в штатном режиме. Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил позитивный опыт предоставления выпускникам права пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность им впервые была дана в этом году. «Дополнительные дни ЕГЭ прошли на высоком организационном уровне. Возможность улучшить результат позитивно принята обществом», – сказал Игорь Круглинский.

Он также высказал мнение о необходимости проведения государственной итоговой аттестации, как и в прошлом учебном году, с учетом особенностей для выпускников новых регионов России, а также отдельных школ субъектов Российской Федерации, расположенных на приграничных с Украиной территориях.

Игорь Круглинский обратил внимание на обязательное участие всех пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в тренировочных мероприятиях. «Тренировки очень важны. У организаторов и специалистов должен быть четкий алгоритм действий, что делать, в том числе в случае каких-то сбоев. Если начало экзамена задерживается больше чем на час, то экзамен нужно переносить на резервные сроки», – заявил он. Он также рассказал, что в следующем году Рособрнадзор продолжит внедрять в ЕГЭ отечественные программные решения.

Анзор Музаев предложил ввести практику присутствия на каждом ППЭ представителей от родительских комитетов, чтобы контролировать в том числе допуск участников в ППЭ и соблюдение их прав.