Пять новосибирских студотрядов признаны лучшими на слете Российских студенческих отрядов

В их числе — «Сибстриновец» (лучший отряд Всероссийской студенческой стройки «СКИФ») и «Обезболь» (лучший отряд в рамках Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия»).
Победители от региона названы в ходе торжественной церемонии открытия Всероссийского слета Российских студенческих отрядов (РСО), посвященная окончания 65-го трудового семестра. Мероприятие состоялось в Кремлевском дворце. Новосибирскую область представили 312 ребят и ветеранов движения студенческих отрядов.
Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук подчеркнул, что правительством региона уделяется большое внимание поддержке и развитию движения студенческих отрядов «В 2024 году студотряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания Молодежной общероссийской общественной организации «Российский Студенческие Отряды». С каждым годом движение становится больше, лучше и профессиональнее. РСО – это школа жизни, передача ценностей и традиций», – отметил Сергей Федорчук.
В числе победителей от Новосибирской области – «Сибстриновец» – лучший отряд Всероссийской студенческой стройки «СКИФ», «Сибиряк» – лучший отряд Всероссийской студенческой стройки «Сибирь», «Индиго» – лучший отряд Всероссийского трудового проекта студенческих отрядов проводников на базе Вагонного участка Екатеринбург, «Летний сад» – лучший отряд в рамках Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Агроном сад», «Обезболь» – лучший отряд в рамках Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия».
В рамках слета была организована интерактивная выставка «65 лет на благо страны». Выставка отразила историю движения и вклад миллионов студентов в развитие страны. На выставке функционировал стенд Новосибирской области, где была представлена информация об истории и деятельности студенческих отрядов региона, достижения 2024 года, работа трудовых проектов – Всероссийской студенческой стройки «СКИФ» в Кольцово и Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия», а также основные достопримечательности города Новосибирска.
По итогам слета студенческие отряды Новосибирской области стали призерами в следующих номинациях: «ВК клип», «Медиакоманда», «Дебют», «Высота», «Технология переработки продукции», «Сбор сезонного урожая» и другие.
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