Пять новосибирских студотрядов признаны лучшими на слете Российских студенческих отрядов

В рамках слета была организована интерактивная выставка «65 лет на благо страны». Выставка отразила историю движения и вклад миллионов студентов в развитие страны. На выставке функционировал стенд Новосибирской области, где была представлена информация об истории и деятельности студенческих отрядов региона, достижения 2024 года, работа трудовых проектов – Всероссийской студенческой стройки «СКИФ» в Кольцово и Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия», а также основные достопримечательности города Новосибирска.

По итогам слета студенческие отряды Новосибирской области стали призерами в следующих номинациях: «ВК клип», «Медиакоманда», «Дебют», «Высота», «Технология переработки продукции», «Сбор сезонного урожая» и другие.