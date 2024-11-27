Знать свои права: новосибирцев приглашают написать правовой диктант

С 3 по 12 декабря 2024 года Ассоциация юристов России проведёт ежегодный Всероссийский правовой (юридический) диктант. Диктант состоит из 33 вопросов с четырьмя вариантами ответа, правильным из которых является только один, и разделён на три блока: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Последний блок войдёт в состав диктанта впервые. На решение дается 60 минут. Диктант пройдёт в онлайн-формате всероссийской акции.

По итогам каждого диктанта Ассоциация готовит и представляет аналитическую и статистическую информацию, характеризующую уровень правовой грамотности граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом. Масштаб проведения диктанта позволяет Ассоциации сформировать модель правовых знаний в различных слоях общества.

За прошедшие годы диктант стал одним из самых известных и крупных российских проектов в сфере правового просвещения. С 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти четыре миллиона участников из 175 стран. В прошлом году диктант написали свыше миллиона человек.

Каждый участник получит сертификат с результатом и доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Юрдиктант рассчитан на участников в возрасте от 14 лет.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru