В Новосибирской области представили программы по адаптации молодежи с тяжелыми ментальными нарушениями

Как создается адаптивная среда для особенных ребят?
Министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с общественной организацией «Ассоциация Интеграция» реализует проект – центр дневного пребывания «Квадрат», где созданы современные условия для постоянной, непрерывной и комплексной социальной адаптации людей старше 18 лет с ментальными и поведенческими нарушениями.
Центр дневного пребывания «Квадрат» – это проактивная площадка для людей с ментальными и поведенческими нарушениями, рассчитанная на 50 человек, для которых создана доступная и адаптированная среда. Занятия проводятся на постоянной основе, что обеспечивает стабильность и удовлетворительное качество жизни людей с инвалидностью.
Как рассказал в ходе пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, министерство активно развивает стационарно-замещающие технологии именно для ребят с тяжёлыми ментальными нарушениями здоровья. Функционирование таких центров дневного пребывания позволяет социализировать ребят, реализовать свои возможности, стать частью социума и уверенно чувствовать себя в разных сферах жизни. Главная задача – уменьшить агрессивное поведение, чтобы молодые люди после 18 лет наработали определенные навыки и могли проходить реабилитацию в группах, проживая при этом дома и не попадая в стационары.
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