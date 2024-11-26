В Новосибирской области представили программы по адаптации молодежи с тяжелыми ментальными нарушениями

Министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с общественной организацией «Ассоциация Интеграция» реализует проект – центр дневного пребывания «Квадрат», где созданы современные условия для постоянной, непрерывной и комплексной социальной адаптации людей старше 18 лет с ментальными и поведенческими нарушениями.

Центр дневного пребывания «Квадрат» – это проактивная площадка для людей с ментальными и поведенческими нарушениями, рассчитанная на 50 человек, для которых создана доступная и адаптированная среда. Занятия проводятся на постоянной основе, что обеспечивает стабильность и удовлетворительное качество жизни людей с инвалидностью.